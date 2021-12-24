Прокуратура отозвала вызов украинского журналиста Цымбалюка по неизвестной причине

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура ЦАО Москвы отозвала вызов в надзорное ведомство украинского журналиста Романа Цымбалюка. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Николай Полозов.

"Сегодня мы с моим доверителем пришли по вызову в прокуратуру ЦАО Москвы, но тот кабинет, в который мы должны были прибыть, оказался закрыт. Другие сотрудники прокуратуры пояснили нам, что вызов в прокуратуру отозван", - сказал защитник.

По словам Полозова, Цымбалюк узнал о вызове из СМИ, официального документа ни самому журналисту, ни его адвокату не поступало. "Так что, в чем суть претензий прокуроров Цымбалюку, мы пока не знаем", - сказал адвокат.

Ранее RT сообщил, что прокуратурой Центрального округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Сообщалось, что поводом стал ряд видео, опубликованных на его YouTube-канале.