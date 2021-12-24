В России впервые с 1 октября выявили менее 25 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 703, до 10 343 353, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В стране выявили менее 25 000 заразившихся за сутки впервые с 1 октября. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,24%.

В частности, 2 117 случаев заражения были выявлены в Санкт-Петербурге, 1 270 - в Московской области, 600 - в Красноярском крае, 581 - в Краснодарском крае, 580 - в Пермском крае. В настоящее время продолжают лечение 860 705 человек.

Число смертей за сутки возросло на 998 против 1 002 днем ранее, при этом впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже 1 000. Всего с начала пандемии умерли 302 269 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба. За сутки умерли 57 пациентов в Московской области, 55 - в Санкт-Петербурге, 39 - в Воронежской области, 36 - в Красноярском крае, 28 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 41 213. Этот показатель держится выше 40 тыс. уже четвертый день подряд. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 704 пациента в Санкт-Петербурге, 2 087 - в Московской области, 1 187 - в Воронежской области, 1 118 - в Ростовской области, 1 084 - в Иркутской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 126 против 3 062 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 2 014 708 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,11%.

Число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 75 против 77 днем ранее, до 36 277 (1,8% всех заразившихся), следует из данных штаба.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 772 пациента. За все время выздоровели 1 849 212 человек. В настоящее время в столице болеют 129 219 человек.