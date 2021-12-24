Около 60 законодательных актов антинаркотической тематики приняли с 2010 по 2020 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 60 различных законодательных актов антинаркотической тематики принято в России в период действия государственной антинаркотической политики прошлого десятилетия. Об этом в пятницу сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"За период действия предыдущей стратегии государственной антинаркотической политики за период с 2010 по 2020 год было принято порядка 60 различного рода законодательных актов, касающихся наркотической тематики, это не только правоприменительные законопроекты, но медицинской направленности", - сказал он на пресс-конференции.

Смуров добавил, что речь в данном случае также идет о принятии документов, касающихся наркотических контрольных средств, которые активно используются в народном хозяйстве, в промышленном производстве, различных его отраслях, лекарственных препаратах, купирующих онкологические заболевания.

В целом, по словам врио начальника главка, законодательная база развивалась на протяжении 30 лет. Базовые положения были сформированы еще в советский период, потом в последующие годы она активно развивалась. Существенные изменения законодательство претерпело на рубеже 1990-х - начале 2000-х годов, что стало основой совершенного антинаркотического законодательства.

В настоящее время "законодательство достаточно взвешенное и стоит на защите интересов граждан, а не носит какой-то карательный характер", подчеркнул Смуров.