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В Москве в 2021 году снизилось число пожаров

По информации из столичного ГУ МЧС, показатель в городе в 4,6 раза ниже, чем в среднем по стране

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве в 2021 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 2021 году благодаря в том числе целенаправленной профилактической работе удалось добиться положительной динамики в части обстановки с пожарами. Так, количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 5,2%", - сказали в пресс-службе главка.

В Москве происходит меньше возгораний, чем в других российских городах. Этот показатель в столице в 4,6 раза ниже, чем в среднем по стране.

Чаще всего пожары возникают в жилых помещениях, особенно зимой. Больше половины возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в четверти случаев - из-за неисправного электрооборудования.

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