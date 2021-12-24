Власти Волгоградской области назвали причину изменения цвета воды в реке Арчеда

ВОЛГОГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Результаты проб показали превышения содержания марганца в реке Арчеда в Волгоградской области. Наличие в воде органических загрязнений связано с продуктами разложения листвы и веток деревьев, сообщили ТАСС в пятницу в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды).

В начале декабря в социальных сетях и СМИ появились фотографии реки Арчеда, загрязненной разводами медной окраски. "По итогам лабораторных исследований проб, взятых в трех точках реки Арчеды, обнаружены превышения загрязняющих веществ. Превышения по марганцу свидетельствуют о наличии в воде органических загрязнений, связанных с продуктами разложения растительной массы - листвы, веток", - рассказали в ведомстве.

Информация о том, во сколько раз превышена предельно допустимая концентрация марганца в реке, не уточняется. Проверка продолжается.

В январе текущего года сотрудники Облкомприроды уже выявляли факт загрязнения реки Арчеда в районе города Фролово в 200 км от Волгограда, в результате которого произошла гибель рыбы.