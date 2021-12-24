Подписчики Ozon получили доступ к двум онлайн-кинотеатрам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ozon предоставил пользователям подписки Premium доступ к двум онлайн-кинотеатрам - Megogo и Kion, говорится в сообщении компании.

"Теперь у клиентов Ozon - подписчиков Premium есть уникальная возможность получить доступ к более чем 16 тыс. фильмов, сериалов, также к TV. Партнерами Ozon стали одновременно два видеосервиса - Kion и Megogo", - говорится в сообщении.

Подписчики получат максимально широкий доступ к контенту онлайн-кинотеатров, а также одними из первых смогут увидеть премьеры зарубежных и отечественных сериалов и фильмов из каталога онлайн-платформ. Стоимость подписки для клиентов при этом не изменится, отмечается в материале.

Ozon - маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.