Путин поручил кабмину на новогодних праздниках уделять особое внимание борьбе с ковидом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом.
"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами правительства, которая прошла в режиме видеосвязи.
Эпидемия еще не отступила, число ежедневных заражений и потерь, к сожалению, слишком велико, напомнил президент.