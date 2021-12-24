Путин поручил кабмину на новогодних праздниках уделять особое внимание борьбе с ковидом

"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами правительства, которая прошла в режиме видеосвязи.

Эпидемия еще не отступила, число ежедневных заражений и потерь, к сожалению, слишком велико, напомнил президент.