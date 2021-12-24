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Пандемия COVID-19

Путин поручил кабмину на новогодних праздниках уделять особое внимание борьбе с ковидом

Президент напомнил, что эпидемия еще не отступила

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом.

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"Прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников начала 2022 года", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами правительства, которая прошла в режиме видеосвязи.

Эпидемия еще не отступила, число ежедневных заражений и потерь, к сожалению, слишком велико, напомнил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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