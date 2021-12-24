Более 25 тыс. жителей труднодоступных районов приняли участие в переписи на Ямале

ТАСС, 24 декабря. Свыше 25 тыс. человек из почти 70 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов переписали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Ранее ТАСС сообщал, что в труднодоступных районах России завершился первый этап проведения Всероссийской переписи населения.

"Переписано более 25 тыс. человек в 68 населенных пунктах Пуровского, Тазовского, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского, Красноселькупского, Шурышкарского и Надымского районов. В отдаленные и труднодоступные территории переписчики добирались по "зимнику", используя высокопроходимый автотранспорт и снегоходы, в летний период использовались моторные лодки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перепись проводилась с использованием планшетных компьютеров со специальным программным обеспечением. Всего были привлечены четыре контролера полевого уровня, 87 переписчиков счетных участков.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.