Власти Петербурга заявили об отмене традиционного новогоднего салюта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге не будет традиционного салюта. Об этом в предновогоднем стриме на сайте телеканала "Санкт-Петербург" сообщил в пятницу вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

"Салют является частью новогодних массовых мероприятий, в этом году его не будет. Мы ориентированы на немассовые мероприятия", -сказал он.

Пиотровский добавил, что в этом году вместо массовых мероприятий акцент был сделан на украшении города и создании многочисленных катков. Однако уже следующей зимой могут появится специализированные места для катания на ватрушках.

Кроме того, вице-губернатор напомнил, что в эти новогодние праздники будут проходить небольшие развлекательные мероприятия в разных районах города. Театры и музеи будут работать в прежнем режиме, вход туда с 30 октября по QR-коду, музеи принимают посетителей по сеансам.