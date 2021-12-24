Кабмин направит почти 92 млрд рублей на ремонт школ в ближайшие два года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ распределит регионам почти 92 млрд рублей на ближайшие два года для реализации программы капитального ремонта школ. Об этом в пятницу сообщил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил за пять лет привести в порядок более 7 тыс. школьных зданий, и эта программа стартует в 2022 году.

"Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам Российской Федерации на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей. За счет этих средств будут обновлены более двух тыс. школ", - сказал глава кабмина, отметив, что предусмотрен не только ремонт зданий, но и оснащение учебных заведений оборудованием и создание возможностей для занятий спортом.

По его словам, список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе заявок регионов.

"Важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекали родительские комитеты, а также учитывали пожелания самих ребят", - сказал Мишустин. "Наши дети должны учиться в хороших, современных школах, - продолжил премьер. - И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования".