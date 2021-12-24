Морозная погода сохранится в выходные дни в Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1

УЛАН-УДЭ, 24 декабря. /ТАСС/. Морозная погода сохранится в ближайшие выходные дни в Улан-Удэ, где в ночь на 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщается на сайте Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"25-26 декабря сохранится морозная погода. C 27 декабря - ослабление морозов. Температура ожидается ночью минус 31-35 градусов, днем - минус 21-25 градусов", - говорится в сообщении.

До начала текущей недели в столице Бурятии сохранялась относительно теплая для региона погода - до минус 10-15 градусов. С 21 декабря на территории республики наблюдается влияние арктических воздушных масс. Среднесуточные температуры ниже средних значений на 5-10 градусов.

В настоящее время восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются, задействовано около 100 человек. Температура теплоносителя постепенно повышается. Ранее в ТГК-14 сообщили, что полностью восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ планируется к вечеру 25 декабря.