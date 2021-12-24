Синоптики сообщили, что в Петербург на новогодние праздники придет настоящая зима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Настоящая русская зима порадует петербуржцев на новогодние праздники, мороз не отступит, столбик термометра по ночам будет опускаться до минус 10 - минус 15 градусов, а закончится год сильным снегопадом. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в предновогоднем стриме на сайте телеканала "Санкт-Петербург" в пятницу.

"С большой долей уверенности можно говорить, что в первой декаде января холодная погода в Петербурге продолжится. В среднем температурный фон будет на три-шесть градусов ниже положенных значений. Не обойдется и без снега. <...> Начиная со второго января и до конца каникул по ночам будет в пределах минус 10 - минус 15 градусов, днем же ожидается от минус шести до минус 11 градусов. Это будет по-настоящему русская зима, никаких теплых вторжений из Европы не ожидаем", - сказал он.

Леус добавил, что текущий декабрь получился по-настоящему зимним, он стал самым холодным за последние 9 лет и самым снежным за последние 11 лет. По тем прогнозам, которые есть на текущий момент, высока вероятность, что уходящий год в Санкт-Петербурге закончится сильным снегопадом. Высота снежного покрова за последнюю неделю года может подрасти на пять-восемь сантиметров.

"По температуре в новогоднюю ночь пока специалисты не пришли к общему знаменателю. Погоду будет определять циклон и от его траектории будет зависеть температура. Либо она будет близкой к 0 и минус 2 градусам, либо будет более морозной в пределах минус 5 - минус 7 градусов. В любом случае Новый год обещает быть снежным, не слякотным и не слишком морозным", - заключил метеоролог.