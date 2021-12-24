"Росгеология" обеспечила в Крыму дополнительную подачу воды

ТАСС, 24 декабря. "Росгеология" обеспечила дополнительные объемы подачи пресной воды в Республике Крым в размере более 100 тыс. куб. метров в сутки. Об этом сообщил на пресс-конференции глава холдинга Сергей Горьков.

"Если помните, была задача президентом РФ [Владимиром Путиным] по Республике Крым, потому что была достаточно серьезная проблема с водоснабжением. Мы план выполнили и даже перевыполнили по объемам и дебету питьевой воды в республике. Больше 100 тыс. кубических метров [в сутки] обеспечили", - сказал он.

По словам Горькова, буквально неделю назад холдинг поставил на баланс запасы одного крупного месторождения пресной воды в Крыму. "Видим еще даже перспективу по развитию пресной воды в Республике Крым", - добавил он.

Глава "Росгеологии" также отметил, что неделю назад холдинг закончил работу в Азовском море. Специалисты уставили факты наличия пресной воды под морем, но требуется дальнейшая работа по уточнению ее объемов, пояснил Горьков. "Но тот факт геологический, что пресная вода под Азовским морем есть, мы установили", - указал глава холдинга.

Кроме того, "Росгеология" в июле закончила работу в Геленджике по поиску пресной воды. "Дали дополнительно 10 тыс. кубов [в сутки] воды в Геленджике, создав дополнительную возможность для снабжения этого города пресной водой. Мы будем продолжать развивать это направление, у нас создан специальный гидрологеологический центр. Мы имеем хороший опыт работы как в южных регионах, так и во всех регионах РФ. Будем это направление активно развивать и выполнять задачу правительства по обеспечению водой населения страны", - заключил Горьков.