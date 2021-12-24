Турпоток в Севастополе в 2021 году вырос более чем на 10%

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Севастополе по итогам 2021 года вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам в пятницу замгубернатора города Мария Литовко.

"Мы говорим о росте туристического потока, он увеличился более чем на 10%. На 1 декабря было 636 тыс.", - сказала Литовко. Из данных, предоставленных городским управлением туризма, следует, что за весь 2020 год Севастополь, несмотря на начало пандемии, принял рекордные в новейшей истории 567,7 тыс. туристов (то есть тех, кто остается в городе хотя бы с одной ночевкой).

Число экскурсантов (тех, кто приехал на несколько часов и не ночевал в гостиницах города) было ниже, чем в 2019 году: 1,6 млн человек против 2,88 млн. Однако в 2021 году также фиксируется рост - на 1 декабря город посетили уже более 2 млн человек. "Мы понимаем, что в связи с ограничениями этот показатель будет расти по мере их снятия", - отметила Литовко.

Также зафиксирован рост налоговых поступлений: в допандемийном 2019 году он составил 296,4 млн рублей от всей туристической отрасли, в 2020 снизился до 275 млн, а за 11 месяцев 2021 года почти сравнялся с докоронавирусным уровнем - 289,2 млн.