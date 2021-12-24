Санта посетил российский Дальний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Санта-Клаус в рамках своего рождественского путешествия побывал в большей части субъектов Дальневосточного федерального округа. Об этом в пятницу сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 66 лет отслеживает перемещения Санты.

По его данным, Санта посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Якутию. Сейчас он в небе над Китаем.

"Сообщают, что сани с оленями были замечены над Якутском. Это крупнейший город мира в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на планете. При таких температурах Санта не стал отказывать себе в чашечке горячего какао", - сообщили американские и канадские военные на своей странице в Twitter, посвященной отслеживанию маршрута волшебника. Раздачу подарков Санта начал с Чукотки и Камчатки, затем отправился к островам в южной части Тихого океана, порадовал детей в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Южной Корее.

Ранее представитель НОРАД Чарльз Марш сообщил изданию Stars and Stripes, что Санта-Клаус носит маску, когда заходит в дома, чтобы оставить подарки, а его олени соблюдают социальную дистанцию в полете.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с помощью 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутников, оснащенных инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры НОРАД, установленные по всему миру, призваны фиксировать местонахождение Санта-Клауса в течение его путешествия по миру.

Традиция отслеживания местоположения Санта-Клауса зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении торговой фирмы "Санта хотлайн" ("Горячая линия Санта-Клауса") была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои заветные желания. Это оказался номер начальника оперативного управления Противовоздушной обороны континентальной части страны - предшественницы НОРАД - полковника Гэрри Шаупа. Не растерявшись, он стал объяснять ребятам, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе.