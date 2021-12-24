Глава ГСУ СК назвал неожиданным оправдательный приговор экс-главе Раменского района

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оправдательный вердикт присяжных в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой стал неожиданностью для следствия. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков.

"Для нас это было в известной степени неожиданностью, поскольку мы были убеждены, что тот объем доказательств, который был представлен в распоряжении стороны обвинения, он был более, чем достаточен, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Чем руководствуются присяжные заседатели, симпатиями ли, влияют ли какие-то другие факторы, трудно сказать".

По словам Старикова, очень важен принцип очевидности доказательств не с профессиональной точки зрения, а с точки зрения эмоционального восприятия. "Мы сейчас работаем над этим и разрабатываем для себя соответствующую программу подготовки", - добавил он.

Присяжные 27 октября вынесли оправдательный вердикт Кулакову, он был освобожден из-под ареста. Перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, поэтому вопрос о снисхождении был снят. Подольский городской суд 15 ноября огласил оправдательный приговор Кулакову, а 23 декабря Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

Кулаков был задержан 31 мая 2019 года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.