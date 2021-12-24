В России в 2021 году экзамен на права с первого раза сдали 11% кандидатов в водители

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество кандидатов в водители, сдавших экзамен на права с первого раза в текущем году, сократилось с 41% до 11% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин.

"Количество проведенных экзаменов [по новым правилам] существенно не изменилось. Однако процедура сдачи стала сложнее, и поэтому число сдавших экзамен с первого раза изменилось. Так, в 2020 году 41% кандидатов в водители сдал экзамен по первоначальным навыкам управления с первого раза, а в 2021 году практический экзамен с первого раза сдали 11% кандидатов в водители", - процитировали его на сайте "МВД медиа".

В России с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Теперь исключена площадка в формате отдельного экзамена, а сотрудники ГИБДД оценивают будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.