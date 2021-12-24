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Около 23 тыс. камер фото- и видеофиксации насчитывается в России

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин отметил, что благодаря камерам в 2021 году выявлено 89,7% всех нарушений ПДД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 20 тыс. стационарных и 3,3 передвижных камер фото- и видеофиксации насчитывается в России. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин.

"В настоящее время в субъектах РФ, за исключением Чукотского автономного округа, насчитывается 19,4 тыс. стационарных и 3,3 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД", - процитировали его на сайте "МВД медиа".

Кузин добавил, что благодаря камерам за 11 месяцев 2021 года выявлено 89,7% всех административных правонарушений в области дорожного движения. "В отношении собственников транспортных средств наложено штрафов на сумму 101,3 млрд рублей, из которых исполнено 87,1% постановлений на сумму 50,3 млрд рублей", - отметил он.

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