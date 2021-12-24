Кабмин выделил 18 млн рублей для жителей пострадавшего от пожара села Бясь-Кюель в Якутии

ТАСС, 24 декабря. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 18 млн рублей на оказание помощи жителям села Бясь-Кюель в Якутии, которое пострадало от лесного пожара. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить на оказание разовой финансовой помощи, на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате пожара, бюджетные ассигнования в размере 18,15 млн рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

Так, сумму в размере 10 тыс. рублей на человека получат граждане, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате пожара. Кроме того, предусмотрена финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей для тех, кто в результате пожара утратил имущество первой необходимости.

Вместе с тем правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано осуществить дополнительные меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате пожара, а МЧС России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года.

В августе в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших не было. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома.

В середине октября все жители села, чьи дома уничтожил пожар, получили новое жилье. Построенные дома были благоустроены, к ним провели высокоскоростной интернет, также возвели новые коровники, ферму на 100 животных.