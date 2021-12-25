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Пандемия COVID-19

Корабль ВМС США останется в заливе Гуантанамо из-за вспышки коронавируса среди моряков

Все инфицированные изолированы, сообщили в пресс-службе флота

ТАСС, 25 декабря. Корабль Военно-морских сил (ВМС) США Milwaukee останется на базе в заливе Гуантанамо на Кубе из-за вспышки коронавируса среди экипажа. Все военные моряки были вакцинированы, сообщила в пятницу пресс-служба Четвертого флота ВМС, штаб которого находится в Джексонвилле (штат Флорида).

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"USS Milwaukee, боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom, остается в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе флота, все инфицированные изолированы. У некоторых из них симптомы ковида выражены слабо.

К зоне ответственности Четвертого флота ВМС США относятся Карибский бассейн, Центральная и Южная Америка. Флот находится в оперативном подчинении Южного командования США (SOUTHCOM).

Теги
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