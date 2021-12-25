В центре Петропавловска-Камчатского коряки и чукчи провели обрядовый праздник

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Коряки и чукчи, проживающие в Камчатском крае, провели обрядовый праздник "Встреча Нового солнца" в центре Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Гости праздника приняли участие в обряде очищения (избавления от злых духов), обряде инэлвет (подношение огню) и символическом обряде забоя оленя для процветания оленеводства и семьи в тундре", - уточнили в пресс-службе.

Также гости этно-события смогли принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта: перетягиванию посоха, бегу с посохом, национальной борьбе, метанию чаута, прыжкам через нарты. Праздник закончился этно-дискотекой.

"Встреча Нового солнца" - праздник кочующих народов севера Камчатки. Он проводился для выявления самых сильных и ловких представителей родовых общин.