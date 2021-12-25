Спасатели доставили топливо и продукты водителям, застрявшим на автозимнике в Якутии

ТАСС, 25 декабря. Спасатели привезли продукты и топливо водителям грузовиков, которые 24 декабря застряли в снегу на автозимнике в Кобяйском районе Якутии, сообщает служба спасения республики.

"На данный момент на трассе осталось несколько сломанных автомобилей, за ними вернутся после открытия автозимника, остальные после заправки возвращаются обратно в Себян-Кюель. Продуктами людей обеспечили, ситуация находится под контролем правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Колонна из 12 грузовых автомашин застряла при движении по автозимнику в Кобяйском районе Якутии 24 декабря. До прилета спасателей люди расположились в одном автомобиле с кунгом, оборудованным дровяной печкой, с жалобами на здоровье никто не обращался. От эвакуации водители отказались.

По данным Якутского гидрометцентра, в поселке Сангар, административном центре Кобяйского района, температура воздуха в настоящий момент составляет минус 45 градусов.