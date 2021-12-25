Власти Сочи представят на РИФ-2022 шесть инвестпроектов на 100 млрд рублей

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи планируют привлечь в экономику курорта более 100 млрд рублей. Соответствующие инвестиционные проекты будут представлены на Российском инвестиционном форуме-2022 (РИФ), который состоится 17-19 февраля, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Алексей Копайгородский.

"Шесть инвестпроектов мы подготовили к Российскому инвестиционному форуму 2022 года. Планируем привлечь более 100 млрд рублей и создать почти восемь тыс. новых рабочих мест", - написал он.

Копайгородский уточнил, что рабочие места создаются также за счет развития местного бизнеса. За год на курорте открылось более 1,5 тыс. малых и средних предприятий.

"У Сочи большой потенциал, это отмечают крупные российские и международные компании. Они хотят развивать свой бизнес у нас и готовы вложить более 80 млрд рублей. Сумма инвестиций в пять раз превышает показатели прошлых лет. Результаты большой работы за год подвели с руководителями инвестиционного и имущественного департаментов мэрии", - пояснил глава города.

Сейчас у властей на сопровождении более 30 инвестиционных проектов в гостиничной, санаторно-курортной и потребительской сферах, в области спорта и жилищного строительства. По трети из них уже заключены протоколы о намерениях. В числе самых крупных - реставрация и реконструкция гостиницы "Приморская", комплексное благоустройство набережной и пляжа "Ривьеры", строительство торгового комплекса "Леруа Мерлен".

"С учетом мнения горожан обязательно сохраним баланс - будут и новые рабочие места, и новые места в детских садах и школах. Наш департамент имущества за год обследовал более 50 тыс. кв. м муниципальной собственности. Мы зарезервировали 13 земельных участков для строительства социальных объектов, еще 16 в планах на следующий год. Все это отразим в новом генеральном плане курорта", - добавил он.