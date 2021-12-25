Мурашко заявил, что новая областная инфекционная больница в Ростове готова к запуску

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Новая областная инфекционная больница, решение о строительстве которой было принято на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года, готова к запуску. Об этом в субботу на пресс-конференции в Ростове-на-Дону сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Это очень важное событие, поскольку вопросы оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в последние годы, почти два года, являются центром внимания, - сказал Мурашко. - Этот центр мы сегодня прошли, он готов для запуска в непосредственную работу".

Министр добавил, что новая больница позволит решать задачу по оказанию медицинской помощи с использованием современных технологий, включая безопасность пациентов в лечебном учреждении. Глава Минздрава напомнил, что Ростовская область продолжает испытывать высокую нагрузку на медицинские организации в связи с пандемией коронавируса.

Министр поблагодарил строителей, которые учли при проектировании и строительстве вопросы безопасности, а также кислородообеспечение. В новой больнице, по словам Мурашко, предусмотрены операционные для оказания помощи инфекционным больным, есть условия для родоразрешения. На завершающей стадии находятся вопросы выдачи разрешений. "Должны быть завершены вопросы выдачи лицензии. Это считанные дни", - отметил глава Минздрава.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы губернатор региона Василий Голубев принял в апреле 2020 года. Ее возведение планировали завершить до конца 2020 года. В январе Голубев заявил, что строительство больницы завершится в мае 2021 года, а первого пациента она примет 1 июля того же года. Тогда же глава региона сообщил о возникших задержках на этапе проектирования медучреждения. В конце ноября власти сообщили, что ввод в эксплуатацию больницы запланирован на декабрь.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 190 614, выздоровели 168 695 человек, умерли 9 443. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.