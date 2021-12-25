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Новый год и Рождество

Глава СК обсудил с Мирей Матье значимость духовной составляющей в жизни человека

Александр Бастрыкин в ходе телефонного разговора также поздравил певицу и всех католиков с Рождеством

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье и обсудил с ней значимость духовной составляющей в жизни человека. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СК.

"В телефонном разговоре с певицей Александр Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", - рассказали в СК. Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством.

"Мирей Матье поблагодарила председателя СК РФ за внимание к столь важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников Следственного комитета России с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияФранцияНовый год и РождествоМатье, Мирей
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