Глава СК обсудил с Мирей Матье значимость духовной составляющей в жизни человека

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с французской певицей Мирей Матье и обсудил с ней значимость духовной составляющей в жизни человека. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СК.

"В телефонном разговоре с певицей Александр Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению", - рассказали в СК. Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством.

"Мирей Матье поблагодарила председателя СК РФ за внимание к столь важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников Следственного комитета России с наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.