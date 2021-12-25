Ученые отследили со спутника перемещение северного оленя в Хакасию и выяснили угрозы зверю

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самка дикого северного оленя со спутниковым ошейником перешла сотни километров из заповедника "Кузнецкий Алатау" в Кемеровской области в Хакасию и вернулась обратно, избежав встречи с браконьерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Самка лесного северного оленя с ошейником вышла из заповедника в начале октября в заказник "Олений перевал" в Хакасии, а позже вернулась обратно. Зафиксирован бег животного на той территории, где нет охранного статуса, возможно животное преследовали, так как нам известно: на этой территории водители снегоходов загоняют копытных. В заказник "Олений перевал" заезжают снегоходчики от поселка Приисковый и гоняют оленей, что вызывает стресс у животных. Олени бегут от страха до 10-15 километров, после такой пробежки на 30-градусном морозе животное сильно теряет вес, слабеют и становятся легкой добычей хищника. Это угрозу надо принимать во внимание при планировании охранных мероприятий", - заявил директор заповедника "Кузнецкий Алатау" Алексей Васильченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Спутниковые ошейники позволяют отследить поведение зверя, участки, где животные подвергаются угрозам, миграцию и разработать меры охраны. Выяснилось, что половину времени животное отдыхало, 19% времени - кормилось, 26% - шло, а 2% - бежало.

Перемещение и поведение оленя ученые отследили в рамках проекта заповедника и WWF с помощью спутникового ошейника системы "Ковзар", который ученые надели на олениху в августе. Самку северного оленя без теленка они усыпили с помощью выстрела дротиком с инъекцией.

"Отслеживание лесного северного оленя в заповеднике "Кузнецкий Алатау" показало: группировка вида устойчива и жизнеспособна. За последние пять лет численность снизилась незначительно: так, в 2021 году телят меньше, чем в предыдущие годы, меньше крупных самцов. Летом в заповеднике насчитали 160-165 особей лесного северного оленя. Усиление охраны, а также повышение природоохранного статуса заказника "Олений перевал" позволит остановить угрозу со стороны человека и сохранить популяцию лесного северного оленя в "Кузнецком Алатау" и прилегающих к нему участках", - полагает старший координатор проектов WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Дикий северный олень в России распространен от Карелии до Чукотки. Некоторые его виды занесены в Красную книгу РФ. По данным ученых, еще несколько десятилетий назад насчитывалось 2-2,2 млн диких северных оленей, тогда как сегодня их около 1 млн особей. Например, поголовье оленей на Таймыре, как ранее сообщало Минприроды, примерно за 20 лет сократилось вдвое - до 400-450 тыс.