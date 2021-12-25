Чернышенко заявил, что казачество стало важным общественным институтом России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики России в отношении российского казачества на 2021-2030 годы дал поручение по консолидации, сохранению и развитию духовного наследия и культуры казачества. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ в субботу.

"Правительством утвержден план мероприятий по реализации стратегии, в которую вошло 101 мероприятие. Важен контроль за их реализацией, а также системная работа, направленная на эффективное взаимодействие регионов с Всероссийским казачьим обществом на благо интересов государства", - подчеркнул Чернышенко.

Данное поручение должно быть представлено к 1 марта 2022 года, сообщается на сайте правительства.

Вице-премьер РФ отметил, что казачество стало важным общественным институтом России. Казаки привлекаются к охране общественного порядка и защите государственной границы, участвуют в противодействии незаконному обороту наркотиков, ликвидации последствий природных катастроф и работают по другим важнейшим направлениям.

Чернышенко также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил создать Центральный музей российского казачества на базе Государственного исторического музея. В связи с чем Минкультуры совместно с Государственным историческим музеем должны подготовить подробную "дорожную карту" и представить ее в правительство.