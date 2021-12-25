В Приангарье на новогодних праздниках снимут ограничения по времени в работе общепита

ТАСС, 25 декабря. Власти Иркутской области разрешат заведениям общепита и кинотеатрам работать без ограничений по времени в период с 25 декабря по 3 января. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

До этого из-за распространения коронавирусной инфекции этим заведениям было разрешено работать с 6 утра до 23 вечера.

"На период с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года снимаются ограничения по времени работы объектов общественного питания и кинотеатров", - говорится в сообщении.

Также губернатор области Игорь Кобзев внес изменения в указ и скорректировал правила посещения торгово-развлекательных центров. "Проверка QR-кодов и иных медицинских документов в регионе будет осуществляться при входе в конкретные павильоны, а не при входе в торгово-развлекательные центры (по-прежнему остается свободным вход в павильоны, реализующие продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства)", - отмечается в сообщении. Также не будет проверяться QR-код при посещении в кафе, расположенных в зонах ожидания вылета аэропортов. Срок действия ПЦР-тестов в соответствии с постановлением главного санитарного врача сокращен с 72 до 48 часов.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в области зафиксировано 154 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 126 тыс. пациентов выздоровели, около 7 тыс. человек умерли.