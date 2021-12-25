В Петербурге на Конюшенной площади открылся центральный городской каток с трибунами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Павильон в стиле петербургской архитектуры с катком под открытым небом и трибунами для зрителей начал работу в субботу на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Каток будет работать до 16 января, в день открытия на ледовой площадке артисты Детского ледового театра исполнили спектакль "Золушка", рассказали ТАСС в оргкомитете катка.

"Открытие катка состоялось, несмотря на все погодные сложности. Мы сделали практически невозможное, и за 2,5 недели построили здание на Конюшенной площади. Первые посетители пришли сегодня, дали положительные отзывы, массовые катания сегодня прошли пока в тестовом режиме. На первое представление "Золушки" у нас было продано около 200 билетов", - сказали в оргкомитете.

Каток объединяет праздничный "зимний маршрут", связывающий новогоднюю ель на Дворцовой площади и Рождественскую ярмарку на Манежной площади.

Вход на каток доступен посетителям при предъявлении QR-кода, одновременно на ледовой площадке смогут кататься до 100 человек. Для детей до семи лет, пенсионеров, членов многодетных семей и инвалидов доступ на каток бесплатный. В павильоне есть теплое фойе и прокат коньков. Декорации павильона выполнены с элементами петровского барокко, площадь ледовой арены - 720 кв. м.

Артисты Детского ледового театра будут играть спектакль "Золушка" дважды в день до 16 января, приобрести билеты на представление можно онлайн. В конце каждого представления зрителей будет приветствовать Дед Мороз.

Праздничные развлечения

Городские улицы уже украсили к Новому году, начались праздничные мероприятия. В субботу на Рождественской ярмарке на Манежной площади одна из компаний общественного питания провела праздничную программу с играми и танцами. В рамках праздника мастера испекли блинный пирог весом 500 кг из 3 000 блинов, попробовать который могли все желающие.

В среду в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова открылся самый большой в городе каток площадью 4 000 кв. м. Там предусмотрены часы бесплатного катания.