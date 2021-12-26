Участок трассы М-7 закрыли для автобусов, грузовиков и такси из-за непогоды в Башкирии

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке трассы М-7 "Волга" временно ограничено из-за сложных погодных условий в Башкортостане. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 10:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участках с 1194-го (н. п. Верхнеяркеево) по 1230-й (Старосултанбевово), 1305-го (н. п. Шарипово) по 1331-й (въезд/выезд в город Уфу) км федеральной трассы М-7 "Волга", - говорится в сообщении.

Также, по данным управления, движение ограничено на участке с 0-го (Авдон) по 28-й (Подымалово) км федеральной трассы Р-240 Западный обход Уфы в Башкортостане.

Отмечается, что для борьбы с непогодой на подведомственной сети ФКУ Упрдор "Приуралье" в Республике Башкортостан задействовано 105 единиц дорожной техники.