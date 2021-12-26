Хуснуллин: не справляющимся с выполнением нацпроектов чиновникам в регионах нужно уходить

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Реализация программ национальных проектов "Жилье и комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионах России еженедельно оценивается правкомиссией по региональному развитию, по итогам года в отстающих от среднероссийского уровня регионах принимаются кадровые решения в отношении ответственных чиновников. Об этом в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В прошлом году мы жестко сделали акцент на восьми регионах, которые не выполнили обязательства по строительству и ремонту дорог. Двух вице-губернаторов сняли с работы, трех региональных министров, пятерых заказчиков. Как в хорошие советские времена, когда за провал задания увольняли, заставляли сдать партбилеты. Оргвыводы серьезные. Не справляешься - уходи", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что оценивает реализацию восьми программ национальных проектов "Жилье и комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Каждый четверг провожу штаб с участием губернаторов. В обязательном порядке. <…> Примерно 75-80% субъектов представлены первыми лицами. Если кто-то из губернаторов не сможет присутствовать, заранее предупреждает. Я веду статистику по каждому. У меня все четко уложено. В конце года делаю "светофор", с которым иду к президенту. Он все сразу видит", - пояснил он.

По словам Хуснуллина, "светофор" представляет собой деление регионов на три блока в зависимости от исполнения мероприятий программ. "Зеленые превышают среднероссийский показатель. Желтые - группа между лидерами и отстающими. В красном секторе те, кто не тянет. Туда нет желающих попадать. На словах можно рассказывать любые сказки, а это - объективный показатель. На стол главы государства кладется бумага, из которой видно, кто из губернаторов как отработал. Все к этому относятся очень серьезно", - добавил вице-премьер.