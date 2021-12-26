Ограничение движения ввели еще на одном участке трассы Р-240 в Башкирии

ТАСС, 26 декабря. Движение на еще одном участке трассы Р-240 в Башкирии ограничено из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 11:15 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 113-го (н. п. Рощинский) по 280-й (н. п. Кызыл-Маяк) км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Ранее было введено ограничение на участках с 27-го (н. п. Булгаково) по 113-й (н. п. Рощинский) км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан.