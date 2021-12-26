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В Крыму впервые с 21 ноября вырос суточный показатель заражаемости коронавирусом

За последние сутки выявили 117 случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 117 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава. Днем ранее было выявлено 115 случаев, с 21 ноября показатель ежедневно снижался.

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"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 321 положительных", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 5 040 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 117 453 человека.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешена ночная работа заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января снят запрет на зрелищные мероприятия в общепите, а в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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