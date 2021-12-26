Онлайн-марафон "Время чудес" пройдет в 67 регионах России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Всероссийский онлайн-марафон "Время чудес", стартовавший в воскресенье, пройдет в 67 регионах России, сообщил ТАСС организатор акции, координатор международного волонтерского движения "ДаДобро" Сергей Якунин.

"Мы запустили всероссийский онлайн-марафон "Время чудес" 26 декабря. Он начался с Владивостока. Там специалисты начали запуск трансляций. "Точка кипения" в Йошкар-Оле стала единым техническим центром онлайн-марафона "Время чудес. В каждом часовом поясе идет своя трансляция - 10 часов марафона в каждом часовом поясе. Всего участие примут 67 регионов", - сказал он.

Координатор волонтерского движения пояснил, что в марафоне примут участие 154 специальных учреждений для детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, а также для пожилых людей. Якунин добавил, что марафон организован при поддержки полномочных представителей президента РФ в Приволжском, Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах, Ассоциации волонтерских центров,

Ранее сообщалось, что более 43 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также свыше 300 тыс. пожилых людей примут участие во всероссийском онлайн-марафоне "Время чудес". Марафон позволит в онлайн-формате посмотреть спектакли и выставки из разных регионов России.

Онлайн-марафон проводится в рамках "Календаря добрых дел", поддерживается Ассоциацией волонтерских центров России и благотворительным фондом "ДаДобро". Организатор акции, международное волонтерское движение "ДаДобро", представлено в России, Белоруссии, Прибалтике, Казахстане и Великобритании, объединяет 200 международных компаний и более 3 500 волонтеров, на попечении которых 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций "Календаря добрых дел", каждая из которых проводится в 50 различных городах мира, посвящена определенной тематике и поддерживает цели в области устойчивого развития, принятые на Генассамблее ООН в 2015 году.