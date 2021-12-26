Кабмин распорядился выделить 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах и труднодоступных местностях. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"По поручению президента правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. До конца 2021 года из резервного фонда на эти цели будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти средства позволят обновить почти 1,2 тыс. почтовых отделений, оснастить их новой мебелью и оборудованием. Также при необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания.

В пятницу на заседании кабмина Мишустин напомнил, что президент дал поручение в течение ближайших трех лет провести модернизацию отделений, пунктов почтовой связи, расположенных в селах и в труднодоступной местности, то есть всех 25 160 объектов. Глава кабмина отметил, что износ половины этих объектов превышает 50%. "Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены", - заявил председатель правительства.