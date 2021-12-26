{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экипаж севшей на мель баржи в Приморье эвакуировали на другое судно

Капитан остался на барже

ТАСС, 26 декабря. Экипаж баржи, которая в субботу села на мель в районе острова Клыкова в Приморье, эвакуирован на спасательное судно для дальнейшей доставки во Владивосток. Капитан находится на барже и обеспечивает буксировку потерявшего ход судна, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

На эту тему

"Было принято решение пересадить экипаж на спасательный катер "Капитан Балашов". А капитан остался на барже, он обеспечивает буксировку судна. Все механизмы работают, но поскольку винт был сорван, небольшое поступление воды есть. Она откачивается насосом", - сказал Кравченко.

Информация о дрейфующей барже с четырьмя людьми на борту, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русский и севшей на мель в районе острова Клыкова (западнее острова Шкота), поступила МЧС в 10:00 мск 25 декабря. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта. Позже баржу сняло с мели ветром, она начала дрейфовать на восток. В настоящий момент судно буксируют к берегу.

Теги
РоссияПриморский край
В Петербурге выявили 1 851 случай заражения коронавирусом за сутки. Это минимум за месяц
Общее число заразившихся возросло до 843 685 человек
Читать полностью