Число заболевших ковидом в России за неделю стало минимальным с начала октября

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается седьмую неделю подряд, и за последние семь дней оно стало минимальным с начала октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 20 по 26 декабря штаб зарегистрировал 177 230 случаев заражения против 197 894 неделей ранее (снижение на 10,4%). При этом выздоровели 274 850 человек, это новый максимум с начала эпидемии.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось более чем на 100 тыс., до 828 031.

Смертность из-за новой инфекции в России сокращается пятую неделю подряд. За последние семь дней штаб зафиксировал 7 015 летальных исходов - на 9,1% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Число умерших стало минимальным с середины октября.