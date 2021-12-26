Первый в России обсерватор перепрофилировали для реабилитации пациентов с постковидом

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Центр "Градостроитель" в Тюмени, который был первым в России ковидным обсерватором, вернется с 27 декабря к первоначальному профилю работы, а также станет местом реабилитации пациентов с постковидом. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сокращением количества тяжелых пациентов с COVID-19, которым требовалось стационарное лечение, с 27 декабря 2021 года "Градостроитель" возвращается к своей основной деятельности в качестве лечебно-реабилитационного центра. На базе учреждения разворачивается реабилитация на 200 коек и будут приниматься все пациенты, которые нуждаются в реабилитации различного профиля. <...> На данный момент имеет особую актуальность реабилитация пациентов, которые перенесли вирусную пневмонию, обусловленную COVID-19. <...>, в связи с этим мы разворачиваем самое большое количество коек - 90 шт. - для пациентов данного профиля", - говорится в сообщении.

"Градостроитель" стал первым в России обсерватором для пациентов с коронавирусом: 5 февраля 2020 года военные самолеты доставили в него 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. В апреле 2021 года лечебный центр вернулся к прежнему режиму и работал как санаторий. Его основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

За минувшие сутки зарегистрировано 288 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 88 720 случаев, выздоровели 76 039 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,3%.