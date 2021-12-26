Движение на трассе в Самарской области, где из-за метели образовался затор, восстановили

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке трассы М-5 в Самарской области, где из-за метели образовался затор, возобновлено. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Самарской области.

"В 15:00 26 декабря движение на участке автодороги возобновлено. Всего привлекались 70 человек, 28 единиц техники", - говорится в сообщении.

В воскресенье на участке с 100 по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" произошел затор. "На месте затора находились 40 автомобилей (25 легковых, 15 грузовых), 48 человек, в том числе шесть детей", - сообщает пресс-служба.