Новые участки трасс в Оренбуржье закрыли для автобусов и грузовиков из-за непогоды

ТАСС, 26 декабря. Движение на участках трасс Р-239 и Р-240 в Оренбургской области ограниченно из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 17:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 670-го (н. п. Марьевка) по 712-й (пос. Ленина) трассы Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.

Также ограничения введены на участке с 280-го (граница с Башкирией) по 316-й (н. п. Имангулово 2-е) федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Оренбургской области.

"Напомним, что движение для всех видов транспортных средств на участке с 17-го (н. п. поворот на аэропорт) по 280-й (граница с Оренбургской областью) федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан закрыто", - говорится в сообщении.