На подъезде к Оренбургу на трассе М-5 ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке трассы М-5 "Урал" при подъезде к Оренбургу ограничено из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 20:00 (время местное) 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 146-го (н. п. Староалександровка) по 262-й (н. п. Сорочинск) км федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок с 262-го (н. п. Сорочинск) по 405-й (н. п. Черноречье) км этой же трассы остается закрытым для всех видов транспортных средств.