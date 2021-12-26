Параметры теплоснабжения снизили в домах 140 тыс. жителей Воронежа из-за отключения на ТЭЦ

ВОРОНЕЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Параметры по теплоснабжению и горячей воде снизили в домах около 140 тыс. жителей Коминтерновского района Воронежа из-за отключения оборудования на ТЭЦ-2, сообщил ТАСС в воскресенье представитель службы ГО и ЧС.

"Отопление окончательно не отключали, остановлены котлы, но работает газогенераторный насос. [В зоне понижения параметров отопления] находятся порядка 413 домов, это большая часть Северного микрорайона, порядка 140 тыс. человек. Горячей воды тоже нет, так как она шла от котлов", - сказал собеседник агентства.

ТЭЦ-2 снабжает горячей водой и отоплением почти весь Коминтерновский район - самый крупный из районов Воронежа, насчитывающий порядка 300 тыс. жителей. По информации Воронежского филиала ПАО "Квадра", в воскресенье на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. На месте работают специалисты по восстановлению электропитания оборудования.

"У части домов Коминтерновского района, запитанных от станции, снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде. Теплотрассы на циркуляции", - добавили в пресс-службе филиала компании.

В Воронеже проживают более 1,1 млн человек, в настоящее время температура воздуха составляет шесть градусов мороза, осадков нет.

Воронежская ТЭЦ-2 - один из важнейших объектов жизнеобеспечения Воронежа, снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс. жителей города, включая микрорайон Северный (часть Коминтерновского района с населением около 300 тыс. человек).