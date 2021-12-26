На трассе Уфа - Оренбург сняли ограничения с одного участка и ввели на другом

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург возобновлено для грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий 27 декабря 2021 года с 01:00 снято ранее введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 17-го (поворот на аэропорт) до 112-го (н.п. Стерлитамак) км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

При этом с 01:15 (местное время) 27 декабря 2021 года из-за сильного ветра, метели и ограничения видимости на участке со 112-го (Стерлитамак) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км трассы Р-240 в Башкирии введено ограничение движение для грузового транспорта и пассажирских автобусов.