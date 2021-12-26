Движение по трассе М-5 в Башкирии, ограниченное из-за погодных условий, возобновили

ТАСС, 26 декабря. Ограниченное из-за непогоды движение на участках трассы М-5 "Урал", проходящих по территории Башкирии, возобновлено. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 24:00 (местное время) 26 декабря 2021 года введенные из-за непогоды ограничения движение на участке с 1427 по 1548 км (граница с Челябинской областью) федеральной трассы М-5 "Урал" в Республике Башкортостан сняты", - говорится в сообщении.

Ранее было возобновлено движение на участке трассы М-5 в Северном районе Оренбургской области для всех типов транспортных средств.