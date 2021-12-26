{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по трассе М-5 в Башкирии, ограниченное из-за погодных условий, возобновили

Речь идет об участке с 1427 по 1548 км федеральной трассы М-5 "Урал"

ТАСС, 26 декабря. Ограниченное из-за непогоды движение на участках трассы М-5 "Урал", проходящих по территории Башкирии, возобновлено. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Приуралье".

"С 24:00 (местное время) 26 декабря 2021 года введенные из-за непогоды ограничения движение на участке с 1427 по 1548 км (граница с Челябинской областью) федеральной трассы М-5 "Урал" в Республике Башкортостан сняты", - говорится в сообщении.

Ранее было возобновлено движение на участке трассы М-5 в Северном районе Оренбургской области для всех типов транспортных средств.

Теги
РоссияБашкортостан
Новый год и Рождество
На здании библиотеки в Петербурге появится световая проекция портрета Петра Первого
Этот элемент станет частью новогоднего украшения города
Читать полностью