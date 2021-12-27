В Греции объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента страны

АФИНЫ, 27 декабря. /ТАСС/. Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью в воскресенье экс-президента республики Каролоса Папульяса. Об этом сообщило в воскресенье вечером Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его информации, по решению правительства решено соблюдать национальный траур "со дня смерти Каролоса Папульяса в течение трех дней, а также в день его похорон". "Кроме того, с сегодняшнего дня и до дня его похорон будут приспущены флаги государственных организаций по всей стране", - отмечает агентство.

Оно добавляет, что похороны Папульяса "будут осуществлены за государственный счет". "По решению правительства, похороны пройдут с почестями главы государства", - говорится в сообщении.

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Свои соболезнования в связи с его смертью выразила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. Она отметила, что участие Папульяса в национальном Сопротивлении в годы Второй мировой войны и в борьбе против профашистской хунты "черных полковников" в Греции было определяющим в его судьбе, отражая "его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис со своей стороны подчеркнул, что Родина прощается с великим греком, ибо Папульяс верно служил ей на протяжении всей своей жизни. "Подростком он сражался с германскими завоевателями. В годы зрелости он сопротивлялся диктатуре. А позже, будучи депутатом и министром иностранных дел, он был одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны", - отметил премьер.

Биография Папульяса

Каролос Папульяс - известный греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. По образованию - юрист. После окончания юридического факультета Афинского университета Папульяс продолжил образование в аспирантуре Миланского университета, специализировался в области международного частного права, защитил докторскую диссертацию в Кельнском университете. В 1963-1981 годах занимался юридической практикой.

Папульяс также был активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1967-1974 годы). Военный переворот 1967 года застал его в ФРГ, где он стал одним из активистов организации "Социалистический демократический союз зарубежья", объединившей в своих рядах противников хунты. В 1974 году после свержения профашистского режима Папульяс вернулся в Грецию, принял участие в организации партии ПАСОК, стал одним из сподвижников лидера этой партии Андреаса Папандреу.

Папульяс награжден юбилейными медалями по случаю 40-, 50-, 60- и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является автором краткой истории греческого Сопротивления. Папульяс не раз заявлял, что на долю России выпало самое тяжелое бремя в годы борьбы с фашизмом, и осуждал, например, демонтаж памятника советскому Солдату-освободителю в Таллине.