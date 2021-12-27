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Самолет рейса Сочи - Якутск перенаправили в аэропорт Нерюнгри из-за метеоусловий

В аэропорту Якутска густой туман и 42-градусный мороз

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Сочи в Якутск, перенаправили в Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта Якутска.

"Рейс авиакомпании "Якутии" по маршруту Сочи - Москва - Якутск направили в запасной аэропорт Чульман из-за метеоусловий", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту Якутска наблюдается густой морозный туман, температура воздуха - минус 42 градуса.

По данным якутского управления гидрометеослужбы, в 13 пунктах метеонаблюдений по Якутии зарегистрировали температуру воздуха ниже 45 градусов. В частности, на метеостанции "Нера" на северо-востоке Якутии зафиксировали минус 55 градусов мороза. В селах Томпонского и Таттинского районов отмечены морозы в минус 52 градуса.

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РоссияКраснодарский крайЯкутия
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