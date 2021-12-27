Военные Балтфлота исполнили мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Балтийского флота исполнили мечту восьмилетнего Миши Бледного из Калининграда, который принял участие в акции "Елка желаний" и сказал, что мечтает побывать в воинской части. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Шар с мечтой калининградского школьника снял с "елки желаний", установленной в Министерстве обороны Российской Федерации, заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин. В воскресенье Миша Бледный со своими братьями побывали в мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде", - говорится в сообщении.

Военнослужащие познакомили ребят с армейским бытом, показали условия проживания солдат, накормили детей солдатской пищей, покатали на военной технике, дали подержать в руках настоящее оружие. "После осмотра музея боевой славы полка братья посетили аэродром Чкаловск, где дислоцирован истребительный авиационный полк соединения морской авиации Балтийского флота. На аэродроме ребята пообщались с военными летчиками, побывали в кабинах истребителей Су-27, а также военно-транспортного самолета Ан-26. Также детей прокатили на настоящей пожарной машине", - сказали в министерстве. В конце экскурсии детям вручили подарки от замминистра Фомина.

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в четверг в Министерстве обороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу. В благотворительном проекте, входящем в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", Минобороны принимает участие впервые. Ведомство обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.

Елка в здании Минобороны украшена письмами с новогодними желаниями, полученными от ребят из разных регионов страны. Мероприятия в рамках благотворительного проекта также проходят в военных округах, флотах и флотилиях, объединениях и соединениях. "Елка желаний" приурочена к новогодним праздникам, и призвана подарить чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Акция проходит в России в четвертый раз. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний.