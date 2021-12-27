Ограничение движения на трассе Уфа - Оренбург сняли после улучшения погодных условий

УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения на трассе Уфа - Оренбург, введенное в воскресенье из-за метели, снято полностью, сообщило ФКУ "Упрдор "Приуралье" в понедельник.

В связи с улучшением погодных и дорожных условий 27 декабря 2021 года с 08:00 снято ранее введенное ограничение движения для пассажирских автобусов и грузового транспорта на участке со 112-го (н. п. Стерлитамак) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км федеральной трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан. Движение на участке осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В воскресенье из-за сильного ветра, метели и ограничения видимости на участке со 112-го (Стерлитамак) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км трассы Р-240 в Башкирии было введено ограничение движение для грузового транспорта и пассажирских автобусов.

Также в воскресенье на трассе произошли два массовых ДТП с участием более 30 автомобилей, погиб один человек.