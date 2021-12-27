В Москве за год выявлено более 130 тыс. нарушений, связанных с тонировкой автомобилей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД столицы выявили с начала года более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Москве.

"С начала года наши сотрудники выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Напоминаем, что ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств")", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что в случаях, когда водители не устраняют тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдаются требования, обязывающие устранить тонировку. "Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). С начала текущего года за данное правонарушение составлено 1 709 административных материалов. Подобное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов", - напомнили в ГИБДД.