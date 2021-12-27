{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов рассказал, кто плыл за его лодкой во время летних ливней в Керчи

По словам главы региона, это были водолазы МЧС, которые толкали лодку на фарватер

ТАСС, 27 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за его лодкой во время осмотра города Керчь, подтопленного во время летнего ливня, плыла не охрана, а водолазы МЧС, которые помогли вытолкнуть лодку на фарватер - глубина воды на улице города была выше человеческого роста.

Обсуждая ситуацию с фейками и тем, как на них реагируют в республике, Аксенов рассказал, как отрабатывали ситуацию во время летних ливней, когда во время съемки пресс-службой в кадр попали мужчины в гидрокостюмах, плывшие по улице Керчи за моторной лодкой, в которой глава республики совершал объезд города, чтобы оценить ситуацию.

"И еще три водолаза были под моторкой. Охрана. Не все в кадр попали, - пошутил Аксенов в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" и добавил, что "в действительности, сотрудники МЧС вытолкали нас на фарватер, где глубина превышала два метра".

Он отметил, что сам узнал об ажиотаже в медиа через несколько часов, когда встречался с пострадавшими от стихии. "Меня выдергивают: срочно надо дать комментарий. Что случилось? Говорят: везде шум стоит, интернет бурлит. Я сразу даже не понял, о чем речь. Оказывается, водолазы Аксенова не дают всем покоя. Я вашим коллегам говорю: вы хотя бы предупредили заранее, выбросился бы из лодки, поучаствовал бы в спасении спасателей", - вспомнил он.

Глава Крыма также осудил фейки и "небылицы" и посетовал: "Вот как с этими нелепицами бороться? Сидеть в соцсетях и опровергать? Так у меня на это времени нет", - сказал он.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Власти на Алтае выделили автобус для бесплатной перевозки учащихся на каникулы после ДТП
Как отметил председатель Совета депутатов Кош-Агачского района региона Санаш Дидунов, данная мера позволит многим семьям сэкономить на проезде и обеспечит безопасность школьников и студентов
Читать полностью